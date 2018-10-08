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أول صور للإرهابي هشام عشماوي بعد القبض عليه في درنة الليبية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:40 م
أول صور للإرهابي هشام عشماوي بعد القبض عليه في درنة الليبية
هشام عشماوي
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عرضت قناة الغد، مجموعة، أول صورة للإرهابي هشام عشماوي بعد إلقاء الجيش الليبي القبض عليه في درنة.

 

وقد ألقت القوات المسلحة الليبية، اليوم الإثنين، القبض علي الإرهابي المصري هشام عشماوي في عملية أمنية بمدينة درنة.

                     

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة عميد أحمد المسماري، إن العملية تمت فجر اليوم،  في عملية أمنية بمدينة درنة.

 

 ويعد عشماوي من أخطر العناصر الارهابية الاجنبية المتواجدة فى ليبيا وهو أمير تنظيم المرابطين التابع لتنظيم القاعدة فى درنة وكان يتواجد فى المدينة منذ فراره من بلاده قبل أربعة سنوات .

 

وشارك عشماوي فى قيادة عدة عمليات إرهابية داخل ليبيا وكان من أبرز قيادات مايسمى مجلس شورى مجاهدي درنة كما شارك فى عمليات أخرى داخل مصر ضد الجيش والامن المصري .

 

أول صور للإرهابي هشام عشماوي بعد القبض عليه في درنة الليبية
أول صور للإرهابي هشام عشماوي بعد القبض عليه في درنة الليبية
المزيد عن: مصر ليبيا درنة الليبية اول صور القوات المسلحة الليبية الارهابي هشام عشماوي
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