حمدي النقاز يصل تونس للانتظام في معسكر نسور قرطاج

وصل التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس للانتظام في معسكر نسور قرطاج استعدادا لخوض مباراتي النيجر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.





وكان اللاعب شارك في مباراة الزمالك الأخيرة أمام الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي، وسجل هدفا في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.





وكان اللاعب توجه من السعودية إلى تونس مباشرة ولم يصل القاهرة مع بعثة الفريق الأبيض التي وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم.



