هكذا اكتشف الفرنسيون طريقة لحفظ الطعام أثناء الحروب

لقد اشتهرت فرنسا بكثرة حروبها وغزوتها، الأمر الذي تسبب في وجود عدة مشاكل لديها على رأسهم تعفن الطعام أثناء نقله للجبهات وهو ما جعل الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت يعاني من مشاكل عديدة لإطعام قواته مما دعاه للبحث عن طريقة جديدة قادرة على توفير الغذاء الكافي لهم.





وفي سنة 1795، عانى الجيش من مجاعة حقيقية أجبرت عدداً من جنود فرق الخيالة والفرسان المتمركزة بإيطاليا على أكل أحصنتهم للتغلب على تلك المشكلة معتمدا على طرق بدائية لحفظ الطعام تركزت على التجفيف والتخليل ونتيجة لذلك لم يكن الفرنسيون قادرين على نقل كميات هامة من الغذاء والذي تميّز في أغلب الأحيان بمذاق رديء.





ولحل هذه الأزمة اتجه المجلس الفرنسي نحو تشجيع الأبحاث لإيجاد طريقة جديدة لحفظ الغذاء، كما رصدوا مكافأة قدرت بنحو 12 ألف فرنك لمن يتمكن من إنهاء مجاعة القوات الفرنسية وفي هذه الاثناء نجح الطباخ الفرنسي نيكولا أبيرت في إحداث ثورة في مجال الغذاء بعدما ابتكر طريقة مشابهة مكنته من الفوز بالمكافأة المالية.





وتقوم طريقة نيكولا أبيرت على وضع بعض الأغذية كاللحم والخضراوات داخل جرار زجاجية صغيرة قام بغلق فوهاتها اعتماداً على قطع الفلين، قبل أن يقدم في النهاية على تغليف الغطاء بأكمله مستخدما الشمع. وعلى إثر ذلك، أقدم أبيرت على لفّ هذه الجرار المليئة بالطعام داخل قطع من القماش قبل أن يقوم بغليها على نار هادئة لفترات مختلفة داخل قدر كبير مليء بالماء.





ولم يكن أحد حينها يعرف السبب ولكننا نعرف اليوم أن "الغلي" يقتل البكتيريا، وأن حفظه في حاويات محكمة السد يمنع أكسدة وتحلل الطعام مما يساعد في تمديد مدة صلاحية الغذاء بشكل واضح.





ومرت سنون من التجارب، قدم خلالها نيكولا نتائج أبحاثه للسلطات الفرنسية، التي وافقت على منحه براءة الاختراع، ثم منحته المكافأة المالية والتي استغلها لإنشاء أول مصنع متخصص في مجال الطعام المعلب حمل اسم منزل أبيرت وقبل وفاته بعامين أقام الانجليز أول مصنع لعلب الصفيح يعد أساس المعلبات التي نعرفها اليوم.



