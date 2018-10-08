"هوسكورد" تستبعد محمد صلاح من التشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:37 مالفجر الرياضي
قاد النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب فريق آرسنال، التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، حسبما أعلنت شبكة هو سكورد العالمية.
وشهدت التشكيلة استبعاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول من التشكيلة المثالثة للدوري الإنجليزي.
وجاءت التشكيلة المثالية كما يلي:-
حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنهام).
الدفاع: تريبر (توتنهام)، ناثان أكي (بورنموث)، شيندلر (هيدرسفيلد)، لوكاس ديني (إيفرتون).
الوسط : كايال (برايتون)، سيجوردسون (إيفرتون)، دوهيرتي (ولفرهامبتون)، إدين هازارد (تشيلسي).
الهجوم: جوشكا كينج (بورنموث)، ألكسندر لاكازيت (آرسنال).