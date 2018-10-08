"هوسكورد" تستبعد محمد صلاح من التشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 60.9091% إسلام عيسى 6.4886% طاهر محمد طاهر 1.6705% محمود علاء 10.625% يوسف أوباما 8.0227% أحمد فتحي 8.4545% عامر عامر 0.8295% لاعب آخر 3.0001%