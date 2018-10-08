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مصر تطالب ليبيا بتسليم المطلوب هشام العشماوي بشكل عاجل لمحاكمته

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:35 م
مصر تطالب ليبيا بتسليم المطلوب هشام العشماوي بشكل عاجل لمحاكمته
هشام العشماوي
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طالبت السلطات المصرية، ليبيا بتسليم المطلوب هشام العشماوي، بشكل عاجل لمحاكمته، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.


وقد ألقت القوات المسلحة الليبية، اليوم الإثنين، القبض علي الإرهابي المصري هشام عشماوي في عملية أمنية بمدينة درنة.

                     

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة عميد أحمد المسماري، إن العملية تمت فجر اليوم،  في عملية أمنية بمدينة درنة.

 

 ويعد عشماوي من أخطر العناصر الارهابية الاجنبية المتواجدة فى ليبيا وهو أمير تنظيم المرابطين التابع لتنظيم القاعدة فى درنة وكان يتواجد فى المدينة منذ فراره من بلاده قبل أربعة سنوات .

 

وشارك عشماوي فى قيادة عدة عمليات إرهابية داخل ليبيا وكان من أبرز قيادات مايسمى مجلس شورى مجاهدي درنة كما شارك فى عمليات أخرى داخل مصر ضد الجيش والامن المصري .


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