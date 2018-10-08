مكالمة محمود الخطيب تقرب نجم دجلة من الأهلي

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع محمد محمود لاعب وسط فريق دجلة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مكالمة هاتفية مع ماجد سامي رئيس دجلة لمعرفة شروطه للاستغناء عن لاعب الوسط للأهلي في الميركاتو الشتوي.

واتفق رئيس الأهلي مع سامي على انتقال محمد محمود للأحمر في يناير مقابل 12 مليون جنيه بعد تمسك باتريس كارتيرون بضم اللاعب وتدعيم وسط الملعب بجوار حسام عاشور.

وأكد سامي للخطيب أن تجديد عقد اللاعب مع دجلة مؤخراً جاء من أجل الحفاظ على حقوق النادي في صفقة بيعه.