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مكالمة محمود الخطيب تقرب نجم دجلة من الأهلي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:33 م
مكالمة محمود الخطيب تقرب نجم دجلة من الأهلي
محمود الخطيب
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عمرو مصطفى
 

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع محمد محمود لاعب وسط فريق دجلة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

 

وأجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مكالمة هاتفية مع ماجد سامي رئيس دجلة لمعرفة شروطه للاستغناء عن لاعب الوسط للأهلي في الميركاتو الشتوي.

 

واتفق رئيس الأهلي مع سامي على انتقال محمد محمود للأحمر في يناير مقابل 12 مليون جنيه بعد تمسك باتريس كارتيرون بضم اللاعب وتدعيم وسط الملعب بجوار حسام عاشور.

 

وأكد سامي للخطيب أن تجديد عقد اللاعب مع دجلة مؤخراً جاء من أجل الحفاظ على حقوق النادي في صفقة بيعه.

 


المزيد عن: وادي دجلة محمود الخطيب محمد محمود صفقات الاهلي الاهلي
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