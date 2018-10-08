عاجل.. الإنتربول السعودي يسترد مطلوبًا لتنفيذ حكم بمبلغ 29 مليون ريال





تقدم صحيفة صدى كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.



استرد الإنتربول السعودي، مواطنا سعودياً مطلوباً لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بمبلغ وقدره (29,656,952.44) تسعة وعشرون مليون ريال وست مئة وستة وخمسون ألفاً وتسع مئة واثنان وخمسون ريالاً وأربع وأربعون هللة.





وباشر الإنتربول السعودي، التعميم الدولي لملاحقة المواطن السعودي في إطار جهوده للتصدي للنشاطات الإجرامية، وتقديم مرتكبيها الهاربين للعدالة أمام الجهات القضائية بالمملكة.





ويأتي ذلك في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء الـ192 دولة بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بمختلف صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين بالخارج.



