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ختام المرحلة الثانية من احتفاليات أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:31 م
ختام المرحلة الثانية من احتفاليات أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية
من الاحتفالية
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اختتمت وزارة التضامن، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الشباب والرياضة، المرحلة الثانية من الاحتفاليات لأطفال مؤسسات الرعاية بمحافظة الشرقية بمشاركة 8 مؤسسات رعاية من محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة ودمياط والمنوفية والشرقية، ودور التربية ودار الحرية بمشاركة 200 طفل في الاحتفالية التي أقيمت بدار التربية للبنين بالشرقية.

وشهدت الاحتفالية تنظيم مباريات كرة قدم ومسابقات لياقة بدنية بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية، وقالت سمية الألفي  رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن  وزارة التضامن  الاجتماعي  تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة  فى تنظيم  توفير مكان إقامة الأطفال المشاركين مقرات  الإقامة و الأنشطة .

وأوضحت الألفى أنه قد سبق تنفيذ المرحلة الأولى للاحتفالية بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 200 طفل لـ6 مؤسسات رعاية من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والقاهرة، كما أوضحت أن تلك الأنشطة تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للأطفال في دور الرعاية من أجل إعادة دمجهم بالمجتمع وتابعت الألفي  استمرت الاحتفالية لمدة يومان وانتهت بتوزيع الجوائز على الفائزين في الأنشطة الرياضية المختلفة. 

ختام المرحلة الثانية من احتفاليات أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المزيد عن: وزيرة التضامن الاجتماعي مصر غادة والي الرعاية الاجتماعية
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