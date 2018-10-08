ضبط هارب من حكم بالسجن 10 سنوات بالإسكندرية
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:26 مهبه عبد الحفيظ
تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط هارب من حكم بالسجن 10 سنوات.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام
بقطاع الأمن العام من ضبط المحكوم عليه الهارب رمضان . س . ح، 38 سنة، عامل، ومُقيم
بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وله محل إقامه آخر بالبحر الأحمر (محكوم
عليه غيابياً بالسجن 10سنوات في قضية "تجمهر").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال
المتهم.
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