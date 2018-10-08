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اليوم.. مارينا المصري تبدأ "زحمة شو" على راديو هيتس

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:13 م
اليوم.. مارينا المصري تبدأ زحمة شو على راديو هيتس
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الفجر الفني
 
أعلنت الإعلامية مارينا المصري، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، عن تقديمها لبرنامج جديد بعنوان "زحمة شو" والذي يبث على راديو هيتس، ومن المقرر انطلاق أولى حلقاته غدا.

وتدور فكرة برنامج "زحمة شو" حول توك شو يتناول الموضوعات العامة الشبابية والفنية، يذاع البرنامج في تمام الساعة الثانية مساء إلى الرابعة مساء.

ومن المعروف أن مارينا المصري قدمت من قبل برنامجها "مارينا بيديا" والذي حظى بنسبة استماع وانتشار بين الفئات الشبابية وأيضا الوسط الفني.
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