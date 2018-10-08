بعثة "سلة الأهلي" تعود غدًا من تنزانيا بكأس تصفيات إفريقيا

تعود بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، إلى القاهرة غدا الثلاثاء قادمة من تنزانيا بعد مشاركة الفريق في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا للأندية على مدار الأيام الماضية.





وتصل البعثة إلى مطار القاهرة في العاشرة صباحا بعد أن توج الفريق بكأس تصفيات المنطقة الخامسة وحسم تأهله إلى النهائيات.





وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على كل منافسيه وحقق العلامة الكاملة في التصفيات التي أقيمت في مدينة دار السلام بتنزانيا.