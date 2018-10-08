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حبس صاحب محل مشغولات ذهبية ونجله 15 يوما بالأميرية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:12 م
حبس صاحب محل مشغولات ذهبية ونجله 15 يوما بالأميرية
ارشيفيه
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داليا عادل
 

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة الكلية بحبس صاحب محل مشغولات ذهبية ونجله 15 يوم

لحيازتهما 70 قطعة أثرية بالأميرية.

 

تعود التفاصيل عندما تم إلقاء القبض على صاحب محل مشغولات ذهبية ونجله لحيازتهما 70 قطعة أثرية بقصد الاتجار بها، وتبين من التحريات أن المتهم يدعى س.ف، 78 سنة، ونجله ظ.س، 43 سنة، وتم ضبطهم وبحوزتهم 70 قطعة فرعونية مختلفة الشكل والحجم. 

 

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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