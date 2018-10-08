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الزمالك يفكر في إعادة رزاق سيسيه

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:06 م
الزمالك يفكر في إعادة رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
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أحمد الهواري
 

 

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك إعادة رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري بعد تألقه في مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري والتي انتهت بفوز زعيم الثغر 4-3.

 

ويجهز الزمالك ملخص لمسات رزاق سيسيه لعرضه على كريستيان جروس المدير الفني للفريق لمعرفة رأيه النهائي في عودته بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري.

 

وكان سيسيه قد قاد الاتحاد السكندري للفوز على الأهلي بعدما صنع 3 أهداف لفريقه.

 

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