الليلة.. أسرار حرب أكتوبر في برنامج "حديث المساء" عبر MBC مصر

يستضيف برنامج "حديث المساء" الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة "MBC مصر"، في تمام الخامسة مساءً "الليلة"، الكاتب والباحث د. نبيل فاروق الذي يتحدث عن أسرار وكواليس عالم المُخابرات خلال حرب أكتوبر المجيدة، كما يتحدث عن أشهر العملاء والجواسيس الذين زرعتهم مصر في إسرائيل، ودور رأفت الهجان، وأشرف مروان في كشف الكثير من الأسرار والمعلومات، ويتحدث أيضاً عن أسباب عدم الكشف عن جوانب من المعلومات الخفية عن حرب أكتوبر حتي الآن.





برنامج "حديث المساء" تُقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة "MBC مصر" يومياً من الأحد للخميس في تمام الخامسة مساء ويُقدم مُتابعة يومية للشأن العام المصري.





يُعرض برنامج "حديث المساء" على " MBCمصر" من الأحد للخميس، فى تمام الخامسة مساء، وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "حديث المساء" الإثنين 8 أكتوبر 2018 الساعة 5:00 مساءً على "MBC مصر".