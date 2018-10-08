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نتنياهو: نستعد لعملية عسكرية ضد غزة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:11 م
نتنياهو: نستعد لعملية عسكرية ضد غزة
نتنياهو
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وكالات
 

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعضاء حكومته أن الجيش يستعد لعملية عسكرية ضد قطاع غزة في حال لم تتحسن الأوضاع هناك.

 

وقالت القناة الثانية، أمس، إن نتنياهو أبلغ مجلس الوزراء من أنه إذا لم تتحسن الأوضاع في قطاع غزة فإن إسرائيل تستعد للقيام بعملية عسكرية ضد القطاع.

 

وأضاف نتنياهو، بحسب القناة، إذا تضاءل واقع الاضطرابات المدنية في غزة، فهذا أمر مرغوب فيه ، لكن ليس من المؤكد أن يحدث هذا، ولذا فإننا نستعد عسكريا، هذا ليس تصريحًا فارغًا.

 

وتبذل مصر والأمم المتحدة جهودا من أجل تمكين تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي في غزة لتفادي أزمة إنسانية محتملة.

 

وكانت العديد من التقارير الإنسانية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

 

ويطالب الفلسطينيون والعديد من الدول برفع الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة من أكثر من 11 عاما.

 

وشنت إسرائيل منذ ذلك الحين 3 حروب على غزة آخرها عام 2014 وتسببت بدمار كبير.

 

المزيد عن: نتنياهو غزة عملية عسكرية ضد غزة اسرائيل
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