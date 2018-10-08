اختبار طبى لمؤمن زكريا بعد اصابته بخلع في الكتف

يخضع مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمه.





قال خالد محمود طبيب الفريق إن اللاعب تعرض لخلع في الكتف أثناء مباراة الفريق أمس الاتحاد السكندري، وأنه استكمل المباراة حتى النهاية رغم الاصابة.





وأوضح أن زكريا سيخضع لفحص طبي مساء اليوم لمعرفة مدى إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة مساء الأربعاء على ملعب السلام ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مص



