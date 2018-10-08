العلماء يحذرون من مخاطر كبيرة إذا تجاوزت درجة حرارة الأرض 1,5 درجة

حذّر كبار علماء المناخ في العالم، من أنّ هناك 10 سنوات فقط للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، وبعد ذلك ستؤدى حتى نصف درجة إلى تفاقم مخاطر الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة والفقر لمئات الملايين من الناس.

ووفقاً لصحيفة "جارديان" البريطانية اليوم، قال معدو التقرير الهام الصادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الصادر يوم الإثنين، إنّ هناك حاجة لإجراء تغييرات عاجلة وغير مسبوقة للوصول إلى الهدف، وهو ما يعتبرونه معقولاً ومجدياً رغم أنّه يقع فى نفس طموحات اتفاق المناخ فى باريس للحفاظ على درجات الحرارة بين 1.5 درجة مئوية و 2 درجة.

كما قد يمنع فرقا النصف الدرجة تآكل الشعاب المرجانية بشكل تام وتخفيف الضغط على القطب الشمالي، وفقاً لدراسة الـ1.5درجة، والتي تم إطلاقها بعد الموافقة في الجلسة العامة النهائية لجميع الدول الـ 195 في إنتشون بكوريا الجنوبية.