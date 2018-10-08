نجوم الفن يهنئون دياب بمناسبة زواجه

حرص عدد كبير من النجوم على تهنئة الفنان محمد دياب بزواجه، وكتب له رامز جلال من خلال حسابه على فيس بوك: "ألف ألف ألف مبروك يا نجم وربنا يتمم بخير يارب"، بينما كتب مصطفى شعبان "مبروك يا حبيبي".





وكتبت مي كساب: "مبروك يا محمد ربنا يسعدك وتبقوا زوجين صالحين ويرزقكم الذرية الصالحة"، أما خالد سليم فكتب له: "ألف مليون مبروك حبيبي وربنا يكمل لكوا بالستر والسعادة والخير ويبعد عنكوا أي شر وحسد.. اللهم آمين".





وكتب له ساموزين: "ألف مبروك صديقي المحترم".





كان دياب احتفل بعقد قرانه على المذيعة هاجر الإبياري أمس في حفل عائلي بسيط.