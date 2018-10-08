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نجوم الفن يهنئون دياب بمناسبة زواجه

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:57 ص
نجوم الفن يهنئون دياب بمناسبة زواجه
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الفجر الفني
 
حرص عدد كبير من النجوم على تهنئة الفنان محمد دياب بزواجه، وكتب له رامز جلال من خلال حسابه على فيس بوك: "ألف ألف ألف مبروك يا نجم وربنا يتمم بخير يارب"، بينما كتب مصطفى شعبان  "مبروك يا حبيبي".

وكتبت مي كساب: "مبروك يا محمد ربنا يسعدك وتبقوا زوجين صالحين ويرزقكم الذرية الصالحة"، أما خالد سليم فكتب له: "ألف مليون مبروك حبيبي وربنا يكمل لكوا بالستر والسعادة والخير ويبعد عنكوا أي شر وحسد.. اللهم آمين".

وكتب له ساموزين: "ألف مبروك صديقي المحترم".

كان دياب احتفل بعقد قرانه على المذيعة هاجر الإبياري أمس في حفل عائلي بسيط.
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