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المصري يقترب من مدافع شيكو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:01 م
المصري يقترب من مدافع شيكو
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مصطفي الجندي
 
دخل مسؤولو النادى المصرى في مفاوضات جاده مع مجلس إدارة نادى شيكو، للحصول على خدمات اللاعب أحمد عبد الحكيم مدافع الفريق للانتقال لصفوف الفريق البورسعيدى خلال الانتقالات الشتويه فى يناير.

وكان إبراهيم حسن مدير الكره بالمصرى قد أجرى اتصالا بمحمد عطيه رئيس النادى الذي يشارك بالقسم لثالث، للتعرّف على طلبات مسؤولو شيكو الماليه وإتفق الطرفان على كافة التفاصيل وسيتم تحديد موعد لتوقيع العقود خلال المرحله المقبلة.

ويذكر أن دخل مسؤول الداخليه في مفاوضات لضم اللاعب لكن توقفت المفاوضات بسبب الخلاف حول المقابل المادي.
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