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تدريب خفيف لمنتخب مصر في بداية معسكر سوازيلاند

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:55 ص
تدريب خفيف لمنتخب مصر في بداية معسكر سوازيلاند
منتخب مصر
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محمد الصو
 

قرر المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر إقامة إقامة تدريب خفيف للفراعن اليوم، استعدادًا لمواجهة سوازيلاند بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.


ومن المنتظر أن يخضع لاعبو منتخب مصر لتدريب استشفائي، لتخفيف الحمل عليهم عقب خوضهم مباريات قوية مع أنديتهم في مختلف البطولات، والخوف من تعرضهم لأي إصابات.

 

ويبدأ منتخب مصر معسكره اليوم بملعب إيروسبورت بمطار القاهرة استعدادًا لمواجهة سوازبلاند يوم الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

 

 

 

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