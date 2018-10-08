هل يستغني الترجي عن خالد بن يحيى؟‎

أدت الهزيمة التي تعرض لها الترجي الرياضي التونسي أمام النادي الرياضي الصفاقسي يوم أمس بالبطولة، و الهزيمة أمام فريق بريمارو دي أغوستو بدوري أبطال إفريقيا، إلى تواتر عدة أقاويل و استنتاجات حول مصير المدرب خالد بن يحيى.



