هل يستغني الترجي عن خالد بن يحيى؟
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:00 ممروى الجلاصي
أدت الهزيمة التي تعرض لها الترجي الرياضي التونسي أمام النادي الرياضي الصفاقسي يوم أمس بالبطولة، و الهزيمة أمام فريق بريمارو دي أغوستو بدوري أبطال إفريقيا، إلى تواتر عدة أقاويل و استنتاجات حول مصير المدرب خالد بن يحيى.
و أفادت بعض المصادر، بأن بن يحيى قد أبدى رغبته مؤخرا بمغادرة النادي، بينما عبرت إدارة الترجي عن استيائها من النتائج الأخيرة واختيارات المدرب.
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