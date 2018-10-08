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هل يستغني الترجي عن خالد بن يحيى؟‎

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:00 م
هل يستغني الترجي عن خالد بن يحيى؟‎
خالد بن يحيى
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مروى الجلاصي
 
أدت الهزيمة التي تعرض لها الترجي الرياضي التونسي أمام النادي الرياضي الصفاقسي يوم أمس بالبطولة، و الهزيمة أمام فريق بريمارو دي أغوستو بدوري أبطال إفريقيا، إلى تواتر عدة أقاويل و استنتاجات حول مصير المدرب خالد بن يحيى.

و أفادت بعض المصادر، بأن بن يحيى قد أبدى رغبته مؤخرا بمغادرة النادي، بينما عبرت إدارة الترجي عن استيائها من النتائج الأخيرة واختيارات المدرب.
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