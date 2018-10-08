النجم الساحلي يقيل شهاب الليلي‎

أفادت مصادر إعلامية، بأن هيئة النجم الرياضي الساحلي، أقالت المدرب شهاب الليلي من منصبه، بسبب انسحاب النادي من دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.





و قد تمت القطيعة بين النجم و الليلي، رغم فوز هذا الأخير يوم أمس على الإتحاد الرياضي المنستيري بـ5 أهداف مقابل 3، بذهاب الجولة الرابعة من البطولة.



