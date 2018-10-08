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النجم الساحلي يقيل شهاب الليلي‎

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:56 ص
النجم الساحلي يقيل شهاب الليلي‎
المدرب شهاب الليلي
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مروى الجلاصي
 
أفادت مصادر إعلامية، بأن هيئة النجم الرياضي الساحلي، أقالت المدرب شهاب الليلي من منصبه، بسبب انسحاب النادي من دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.

و قد تمت القطيعة بين النجم و الليلي، رغم فوز هذا الأخير يوم أمس على الإتحاد الرياضي المنستيري بـ5 أهداف مقابل 3، بذهاب الجولة الرابعة من البطولة.

ويشار إلى أن ذات المصادر، أشارت إلى أن الإقالة قد لا تشمل المدرب وحسب، بينما تتجه نية النجم إلى إجراء تغيير على الإطار الفني.
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