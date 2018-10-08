ضبط 56 إرهابيا في منشأة القناطر





وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 4 قضاياإحراز سلاح ناري بهم 4 قطع، 6 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12، 16 طلقات من ذات العيار، 17 قطعة سلاح أبيض، وضبط 4 قضايا إتجار في المخدرات بلغت أوزانها 1795 مجم جرام جوهر الحشيش المخدر، 11 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، 525 جرام جرام الاستروكس المخدر، 20 قرص مخدر.





كما تم تنفيذ 119 حكم قضائي، وتحصيل 3640 جنية مبلغ مالي، وضبط مراقب هارب، 5 ضبط وإحضار، 13 نوعيات، 5 مسجل خطر، وفي مجال المرافق ضبط 4 ثلاجة، 13 ترابيزة، 58 استاند، 60 طقطوقة، 3 شعلة، 1 عربة يد، 8 أسطوانة، 58 كرسي، 1 فاترينة، 8 ميزان، 2 صنية كبيرة، 6 فرن استالس، 2 شواية، 1 عربة كارو، 80 تاندة، ديب فريزر، فضلًا عن تحرير 530 مخالفة مرورية، وضبط 56 إرهابيا.





ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.





وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.



وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.