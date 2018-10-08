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الفريق البريطاني لقفز السدود يعاني من أزمة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:53 ص
الفريق البريطاني لقفز السدود يعاني من أزمة
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يعاني الفريق البريطاني لقفز السدود، من أزمة حاليًا، بعد خروجه هذا الأسبوع، من الدور الأول لنهائيات كأس الأمم للفروسية، والتي أقيمت في برشلونة. 

وفي بطولة العالم لألعاب الفروسية التي أقيمت الشهر الماضي، فشل الفريق في اقتناص أي مركز من بين 6 مراكز مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ولم يمر الكثير من الوقت، منذ فوز الفريق البريطاني بذهبية الفرق لقفز السدود، في أولمبياد لندن 2012.

وفي ريو 2016، قاد نيك سكيلتون (58 عاما) الفريق البريطاني، نحو الفوز بذهبية الفردي، في محاولته السابعة بالأولمبياد.

وذكرت دي لامبارد، مديرة إدارة الأداء في الفريق البريطاني للفروسية، أن الأمر لا يتعلق بالافتقار للمواهب، على صعيد الفرسان، ولكن لنقص الخيول ذات الكفاءة، إضافة لاحتياج الفريق للدعم.

وأضافت "نمتلك فرصتين متبقيتين للتأهل للأولمبياد، نحتاج لرعاة وملاك، لأننا نملك المواهب، قد يكون لدينا أفضل فرسان في العالم، وبإمكاننا الفوز بميداليات، لكننا نحتاج إلى خيول، على نفس الدرجة من الكفاءة".

ولا يمتلك الكثير من فرسان الصفوة في بريطانيا، الخيول التي يركبوها، لذلك فإن الاعتماد يكون على مجموعة من الملاك.

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