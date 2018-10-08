حكايات اليوم.. اندلاع حرب الرمال بين الجزائر والمغرب وميلاد أحمد مظهر

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم الثامن من أكتوبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها ذكرى اندلاع حرب الرمال بين الجزائر والمغرب، وميلاد الفنان أحمد مظهر، ورحيل الشيخ سالم صباح السالم الصباح.



اندلاع حرب الرمال بين الجزائر والمغرب

حرب الرمال هو صراع مسلح اندلع بين المغرب والجزائر في أكتوبر من عام 1963 بسبب مشاكل حدودية، بعد عام تقريبا من استقلال الجزائر وعدة شهور من المناوشات على الحدود بين البلدين.

اندلعت الحرب المفتوحة في ضواحي منطقة تندوف وحاسي بيضة، ثم انتشرت إلى فكيك المغربية واستمرت لأيام معدودة.

وتوقفت المعارك في 5 نوفمبر حيث انتهت بوساطة الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية. قامت المنظمة الإفريقية بإرساء اتفاقية لوقف نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير 1964م، في مدينة باماكو عاصمة دولة مالي، ولكنها خلّفت توترًا مزمنًا في العلاقات المغربية الجزائرية مازالت آثارها موجودة إلى الآن.



عيد الاستقلال في كرواتيا

ومن المناسبات في مثل هذا اليوم، عيد الاستقلال في كرواتيا، والتي بدأت حربها خلال أعوام 1991 حتى 1995 بين القوات الموالية للحكومة الكرواتية التي أعلنت استقلالها عن يوغسلافيا وبين الجيش الشعبي اليوغسلافي الذي يسيطر عليه الصرب، وانتهت الحرب بنصر كرواتي حيث أن الكروات حققوا ما أعلنوا عنه في بداية الحرب: الاستقلال، والمحافظة على حدودها، بالرغم من أن جزء كبير من كرواتيا دُمر ودُمر اقتصادها بنسبة 21-25%، إضافة إلى اللاجئين من كلا الطرفين الكرواتي والصربي، كرواتيا في بداية الحرب وصربيا في نهايتها.



ميلاد أحمد مظهر

وولد في مثل هذا اليوم، الفنان أحمد مظهر، الذي لقب بفارس السينما المصرية، تخرج من الكلية الحربية عام 1938 مع الرئيسين أنور السادات وجمال عبدالناصر ثم بعدها ألحق على سلاح المشاة ثم انتقل لينضم لسلاح الفرسان وتدرج إلى أن تولى قيادة مدرسة الفروسية وشارك في حرب فلسطين عام 1948م، ثم تفرغ للتمثيل فأبدع وترك تراثًا كبيرًا من فن الزمن الجميل.



شيرين عبد الوهاب

كما ولدت في هذا اليوم، شيرين عبد الوهاب، والتي بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية اه يا ليل ولكنها لم تكن أول أغانيها حيث ظهرت مع المطرب محمد محي في دويتو غنائي بعنوان "بحبك" في عام 2000 وكانت الأغنية ضمن ألبوم "ًصورة ودمعة" للفنان محمد محيي، ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع تامر حسني، الذي كان وجه جديد أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان "فري ميكس 3" في صيف عام 2002م.

كما أدت دور تمثيلي للسينما مع أحمد حلمي في فيلم ميدو مشاكل، كانت شركة فري ميوزيك لصاحبها نصر محروس أول من أنتج لها غير أنه ونتيجة لبعض الخلافات بين الإثنين تم فسخ العقد بينهما.

وتزوجت شيرين من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى ولها ابنتين منه هما مريم وهناء، غير أنها انفصلت عنه بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات، وتزوجت الفنان حسام حبيب.



الشيخ سالم صباح السالم الصباح

بينما رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، الشيخ سالم صباح السالم الصباح، وزير الدفاع الكويتي الأسبق، هو أكبر أبناء أمير الكويت الثاني عشر صباح السالم الصباح من زوجته منيرة فهد العدواني.



لقى تعليمه الجامعي في القانون "بجامعة جريز إن" في لندن، كما التحق في فصول دراسية في القانون الدولي والدبلوماسية في جامعة لندن وجامعة أوكسفورد، وفي عام 1961م، تولى رئاسة الإدارة القانونية في وزارة الخارجية، وذلك حتى عام 1965م، كما تولى رئاسة الإدارة السياسية في الوزارة وذلك من عام 1963 ولغاية 1965.



وفي عام 1965م، عين سفيرًا للكويت في المملكة المتحدة، وفي عام 1968 عين بالإضافة إلى السفارة في المملكة المتحدة عين سفير محال لدى السويد والدنمارك والنرويج، وبعام 1971 عين سفيرًا في الولايات المتحدة وسفير غير مقيم لدى كندا وفنزويلا.



وفي 9 فبراير 1975م، عين وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل واستلم بذلك أول منصب وزاري له، واستمر بهذا المنصب حتى 16 فبراير 1978 عندما عين وزيرًا للدفاع وفي الفترة من 24 مارس 1985م، إلى 30 مارس 1985م، عين بالإضافة لعملة وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل.



وفي 26 يناير 1988م، عين وزيرًا للداخلية وفي 20 أبريل 1991 عين نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية وذلك حتى 7 أكتوبر 1992م.



وفي 15 أكتوبر 1996م، عين نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع، واستمر بهذا المنصب حتى 14 فبراير 2001 عندما اعتزل العمل السياسي عام بسبب المرض.



وفي عام 1992م، عين رئيسًا للجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، واستمر يتولى مسئوليتها وذلك حتى وفاته.







