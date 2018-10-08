الصحة تكشف خطة الوزارة ضمن مبادرتي قوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي (فيديو)

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أسست غرفة عمليات لقوائم الانتظار ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح الشامل حول فيروس سي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 17 ألف عملية ضمن قوائم انتظار الحالات الحرجة خلال فترة وجيزة وهي شهرين فقط.





وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن هناك تسجيلا يوميا على الموقع لإجراء عمليات الحالات الحرجة بعد الانتهاء من القوائم، مشيرا إلى أن المنظومة مستقرة والأمور اتضحت أمام المواطنين بما يسهل عملية التسجيل وأدى لزيادة الأعداد ويجري العمل على عدم تراكم الحالات.





كما تابع أن مبادرة القضاء على فيروس سي تجاوزت المليون متردد على 9 محافظات ضمن المرحلة الأولى خلال 5 أيام فقط.



