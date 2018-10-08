ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الصحة تكشف خطة الوزارة ضمن مبادرتي قوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي (فيديو)

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
الصحة تكشف خطة الوزارة ضمن مبادرتي قوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي (فيديو)
طباعة
ندى محمد
 
أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أسست غرفة عمليات لقوائم الانتظار ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح الشامل حول فيروس سي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 17 ألف عملية ضمن قوائم انتظار الحالات الحرجة خلال فترة وجيزة وهي شهرين فقط. 

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن هناك تسجيلا يوميا على الموقع لإجراء عمليات الحالات الحرجة بعد الانتهاء من القوائم، مشيرا إلى أن المنظومة مستقرة والأمور اتضحت أمام المواطنين بما يسهل عملية التسجيل وأدى لزيادة الأعداد ويجري العمل على عدم تراكم الحالات.

كما تابع أن مبادرة القضاء على فيروس سي تجاوزت المليون متردد على 9 محافظات ضمن المرحلة الأولى خلال 5 أيام فقط.

المزيد عن: وزارة الصحة مبادرة الرئيس عبدالفتاح فيروس سي السيسي الدكتور خالد مجاهد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
-
x
15:00
-
المنصورة
الانتاج الحربي
-
x
15:00
-
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
-
x
18:00
-
غزل المحلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 12:10:00 PM