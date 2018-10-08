أحمد أبو العزم: لا يوجد مانع دستوري أو قانوني لتعيين المرأة في مجلس الدولة

أكد المستشار أحمد أبو العزم، في الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي لمجلس الدولة، أن ظاهرة العزوف عن التصويت، والامتناع عن الانتخابات، أصبحت عملية مستمرة، فلابد من استخدام طرق متعددة لحث المواطنين على التصويت، حيث أن الوسط الاجتماعي والوسط الثقافي أو الجهات المشرفة عن الانتخابات، كلها عوامل تؤثر على إقبال الأفراد للانتخابات .





وأضاف أبو العزم أن من ضمن العوامل المؤثرة في مشاركة الفرد في التصويت وعيه وثقافته، فنجد فرد غير حاصل على تعليم عالٍ، ولكن وعيه وثقافته فائقة تجعله يشارك في عملية التصويت.





وعقب أبو العزم على الكلمة التى ألقتها الرئيسة السابقة للجمعية البرلمانية بمجلس أوربا، حيث ذكرت أن مصر اقل الدول عزوف عن التصويت في الانتخابات، كما عقب على حديثها بأن مجلس الدولة لا يُعين به نساء، مؤكداً أن مجلس الدولة المصري لا يوجد به مانع قانوني أو دستوري، أو تشريعي يمتع تعين المرأة في القضاء، ولكنها مجرد مسألة وقت ليس إلا ذلك، فهناك بعض الأشياء الواجب إتباعها لتعين المرأة في مجلس الدولة، من ضمنها توفير أماكن لهم، ويوجد حوالى ٧ وزراء سيدات في الحكومة المصرية الآن، مما يعكس وجود المرأة في المجتمع المصري.



