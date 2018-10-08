تأهل باوتيستا للدور الثاني من بطولة شنغهاي

تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا، اليوم الإثنين، إلى ثاني أدوار بطولة شنغهاي للأساتذة، بفوزه على الروسي آندري روبليف 6-3 و6-4.





وصرح باوتيستا، المصنف 28 عالميا، عقب الانتصار في البطولة التي انطلقت أمس الأحد، وذات الـ1000 نقطة "كانت مباراة قوية، المباريات الأولى في البطولات دائما ما تكون في غاية الصعوبة".





واستغل اللاعب صاحب الـ30 عاما طوال ساعة و38 دقيقة، هي عمر اللقاء، الأخطاء العديدة التي ارتكبها الروسي المصنف 73 عالميا، لينجح في الظفر بالفوز.





وسيواجه باوتيستا في الدور القادم الفائز من لقاء الأمريكي ماكينزي ماكدونالد (78)، أمام الكندي ميلوس راونيتش (20).





وعن حالته بعد المشكلات التي عانى منها في الصيف، قال باوتيستا "عانيت خلال الأشهر الأخيرة بدنيا ولكني أتحسن شيئا فشيء، الآن أحتاج لمزيد من المباريات والاستمرارية في البطولات، وسأواصل التحسن".





وأضاف اللاعب الذي عانى أيضا هذا العام بعد وفاة والدته بشكل مفاجئ "بعد كل ما حدث لي هذا العام، فالانتصار يعد مكافأة لي، لدي رغبة في مواصلة المنافسة والفوز بالمباريات".



