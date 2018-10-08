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ضبط 320 لتر بنزين مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالجيزة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:27 ص
ضبط 320 لتر بنزين مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالجيزة
ارشيفيه
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إيمان عبد العاطي
 
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق. 


وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 62 قضية تموينية تنوعت في ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 10 عدم الإعلان عن الأسعار.


8 إدارة منشأة بدون ترخيص، 16 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 14 إنتاج خبز ناقص الوزن، غش تجاري منتجات ألبان، غير صالحة لللاستخدام الأدمي بإجمالي 1 طن 942 كجم، 1 تجميع واستيلاء على بنزين 80 المدعم من قبل الدولة 320 لتر.


وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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