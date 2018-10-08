"شوبير" يشيد يتألق "جنش" مع الزمالك

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتألق محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، مع الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة.





وقال "شوبير" خلال برنامجه "ساعة مع شوبير": " محمود عبدالرحيم "جنش" يقدم مستويات رائعة مع الزمالك في الفترة الأخيرة وكان أحد أسباب التتويج ببطولة السوبر المصري السعودي".





وواصل: "جنش تثبت بالفرصة التي أتيحت له بعد رحيل الشناوي وثبت جدارته".





وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري السعودي بفوزه على الهلال السعودي بهدفين لهدف، أحرزهما التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونجو كاسونجو.