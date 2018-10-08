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بعد إعلان إصابته بالسرطان.. فاروق الفيشاوي يكشف عن وصيته

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
بعد إعلان إصابته بالسرطان.. فاروق الفيشاوي يكشف عن وصيته
فاروق الفيشاوي
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الفجر الفنى
 

بعد إعلان إصابته بالسرطان، كشف النجم فاروق الفيشاوي، عن وصيته لإبنه في حال وفاته، وقال في تصريحات صحفية له أنه يحلم بتقديم فيلم سينمائي عن المطران كابوتشي، لكي يرد من خلاله على مزاعم الغرب تجاه العرب، ولكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه الذي ظل طوال سنوات ينتظره.

وأعرب فاروق الفيشاوي، عن رغبته في أن يقوم نجله، الممثل أحمد الفيشاوي ببطولة الفيلم، والذي يؤكد على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط في مصر.

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