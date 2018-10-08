عاجل.. محمد مصيلحي يخاطب "فيفا" لحسم مشاركة ثنائي الاتحاد أمام الزمالك

أعرب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن سعادته بالفوز 4-3 على الأهلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأوضح محمد مصيلحي لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت أن حلمي طولان المدير الفني للاتحاد أجاد تجهيز لاعبيه نفسيًا وفنيًا للفوز على الأهلي.

وأضاف مصيلحي أنه تمنى عدم وقوع الاتحاد أمام الزمالك في قرعة دور الـ16 من البطولة العربية حتى يضمن استمرار فريقين مصريين بالبطولة.

وأشار محمد مصيلحي إلى أن الكلام عن عدم مشاركة رزاق سيسيه وأحمد داوودا أمام الزمالك غير واضح لأن الشرط الموجود بالعقد الثلاثي مع الزمالك يقول "المباريات المحلية والدولية" ونحن لا نعرف هل البطولة العربية دولية.

وشدد رئيس الاتحاد على أنه سيرسل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتفسير هذا الشرط والرد على مشاركة سيسيه وداوودا من عدمها.