"المرور": كثافات مرتفعة على أغلب الطرق والمحاور (فيديو)

أكد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وجود أحجام حركة مرتفعة على الطريق الدائري للقادم من أعلى الزراعي باتجاه السلام، وأعلى البساتين المتجه إلى القاهرة الجديدة، وطريق الاوتوستراد، والطرق السريعة المؤدية إلى القاهرة جميعها.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن هناك أحجام حركة مرتفعة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان، ناصحًا باستخدام الطرق البديلة سواء محور روض الفرج أو طريق الواحات والمحور ومنهم إلى الدائري.



ولفت إلى ارتفاع الكثافات على كوبري 6 أكتوبر، فيما يعمل محور صلاح سالم بشكل جيد حتى مناطق العروبة.