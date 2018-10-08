شوبير يدافع عن علي لطفي: الأهلي خرج ولم يعد أمام الاتحاد

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن علي لطفي حارس الأهلي بعدما سكنت شباكه أربع أهداف بالأمس أمام الاتحاد السكندري.





وقال "شوبير" خلال برنامجه "ساعة مع شوبير": " الأهلي خرج ولم يعد أمام الاتحاد السكندري باستثناء وليد سليمان الذي يقدم مستويات ثابتة مع المارد الأحمر في الفترة الأخيرة.





وأكمل: " علي لطفي غير مسئول عن الأربعة أهداف التي سكنت شباكه بالأمس، وظهر بمستوى طيب خلال اللقاء".





يذكر أن الأهلي سقط في فخ الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري العام.