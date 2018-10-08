اليوم.. جامعة القاهرة تحتفل بالذكرى الـ 45 لحرب أكتوبر

وتعد الندوة فكرة جديدة للجامعة لإحياء روح النصر وروح الكرامة هي مسار الدولة الوطني.



تنظم جامعة القاهرة اليوم، ندوة للأساتذة والعاملين الأحياء الذين شاركوا في حرب أكتوبر، الموافق 8 من أكتوبر، بقاعة الاحتفالات الكبرى.وتتضمن الندوة عرضًا لبطولات العاملين في الحرب، وتكريمهم في احتفالية الجامعة بذكرى انتصارات مصر المجيدة في ١٩٧٣.