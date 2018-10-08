روسيا: علاقاقتنا وطيدة مع اليونان

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قوة علاقات بلاده مع اليونان، مشيراً إلى أن "موسكو لا تنوي التضحية بها بسبب الإشكالات الأخيرة التي لن تكون لها عواقب بعيدة المدى".

وقال بوغدانوف، الذي يشغل أيضاً منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الإثنين: "لدينا علاقات مميزة ووطيدة مع اليونان، ونحن لا ننوي التضحية بها، ونحن نحترم اليونان".

وأضاف "العامل الديني يلعب دوره، والروابط بين الشعبين قوية، لكن للسياسة منطقها الخاص"، مشيراً إلى وقوع "ساسة في اليونان تحت ضغوط اضطرتهم لاتخاذ قرارات تبعث على الأسف عندنا".

وأوضح "آمل أن يتم التغلب قريباً على المشاكل مع اليونان، وأن تتطور العلاقات الروسية اليونانية، فبالإضافة إلى التعاطف المشترك لشعبينا، لدينا مصالح مشتركة".

وحول توريد أنظمة الدفاع الصاروخي "إس400-" إلى تركيا وبناء محطة للطاقة النووية، قال بوغدانوف، إن "علاقات روسيا مع الدول الأخرى لا تهدف إلى إلحاق الضرر باليونان، خاصة في مجال الأمن".

وأضاف "بحسب علمي، اليونان وتركيا عضوان في نفس المنظمة الأمنية، وهي منظمة حلف شمال الأطلسي، ولذلك ينبغي أن لا يتحاربا".

وفي معرض تعليقه على نتائج الاستفتاء في جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، قال بوجدانوف، إن "روسيا لم تتدخل في هذه العملية. ومع ذلك، فإن 37% فقط من المواطنين شاركوا في الاستفتاء، ولم يصوتوا جميعهم للحل المقترح، أي الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي وفقاً للاتفاق مع اليونان".

وقال: "مع ذلك، يدفع البعض مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".