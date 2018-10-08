إحباط توزيع 2 طن منتجات ألبان فاسدة على طلاب المدارس بأكتوبر





وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "يحي م د م" صاحب مصنع منتجات ألبان، بدون ترخيص كائن المجاورة السادسة، دائرة قسم ثاني أكتوبر، بتجميع كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج الألبان الغير صالحة للاستخدام الأدمي وإعادة تعبئتها في عبوات وطرحها بالأسواق مستغلا في ذلك إقبال المواطنين على تلك الأصناف من السلع خاصة في تلك الفترة بمناسبة العام الدراسي الجديد مدخلا الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.





وبالتأكد من صحة المعلومات الوارد تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية استهدفت المصنع المشار إليه حيث امكن ضبط السوري "معن نور ا" 41 سنة، المدير المسئول عن المصنع ومقيم بدائرة قسم ثاني أكتوبر، وبتفتيش المصنع ضبط بداخلة علي 3 برميل معبأين جبنة موتزاريلا، زنة الواحد 200 كيلو، بدون بيانات.









كما تم العثور على 100 شيكارة ملح طعام زنة الواحدة 30 كجم، بدون بيانات، 151 كيس معبأين جبنة موزاريلا زنة الواحدة 1 كجم بدون بيانات، 7 أكياس معبأين جبنة بيضاء زنة الواحد 5 كجم،1جبن قريش زنة 50 كيلوا بدون بيانات، 80 علبة زبادي زنة الواحدة 1 كجم بدون بيانات، 2 جردل زبادي زنة الواحد 16 كيلو، بدون بيانات، جردل زبدة زنة 10 كيلوا كجم، بدون بيانات، 10 أسطوانات غاز صغيرة، وبلغ اجمالي المضبوطات (1 طن و942 كيلوا ) جبن غير صالحة للاستهلاك الادمي كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق الحملة.





وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.



أحبطت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ترويج 2 طن منتجات ألبان فاسدة قبل ترويجها على الأسواق، بدائرة قسم ثاني أكتوبر.