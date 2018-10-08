مدارس كفر الشيخ تحتفل بنصر أكتوبر بـ"عروض فنية ومسرحية" (صور)

احتفلت مدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بانتصارات أكتوبر، بعروض فنية ومسرحية وبرنامج إذاعي متميز، وشاركت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، الطالبات الاحتفال بالمدرسة الإعدادية الجديدة للبنات بغرب مدينة كفر الشيخ، كما تفقدت وكيل الوزارة عددًا من فصول المدرسة وتابعت شرح المعلمين باستخدام السبورات التفاعلية، مطالبة المعلمين مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب للنهوض بمستوى الضعفاء ليكونوا في مستوى علمي متقارب.





وتضمن الاحتفال برنامج إذاعي وكلمات عن نصر أكتوبر ومسرحية وأناشيد وطنية، وإذاعة خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتكريم الطالبات الفائزات في مسابقة أجرتها المدرسة عن انتصارات أكتوبر.





وأكدت وكيل الوزارة، في كلمتها على بث روح الوطنية والتضحية في نفوس الطلاب والطالبات، محذرة من الشائعات المغرضة التي تقلل من انتصار أكتوبر المجيد، الصادرة من أعداء لمصر الذين يحاربوننا في الخفاء ومن يريد تلويث عقول الشباب بمعلومات مغلوطة ويكفينا شرفًا أن أبناء مصر ضحوا بأرواحهم ولولا النصر ما أقرت إسرائيل السلام من منطلق قوة فحربنا من أجل السلام، موجه الطالبات بالفخر بمصريتنا، فمصر في حماية من الله.





ووجهت "بثينة"، خلال كلمتها التحية لقواتنا المسلحة مطالبة المصريين بتأييدها في حربها ضد الإرهاب بسيناء، كما وجهت التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يعمل جاهدًا على رفع شأن مصر في المحافل الدولية وإبراز دورها الرائد، وإقامة المشروعات القومية العملاقة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب وحرصه على تطوير التعليم.





جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية ولفيف من أولياء الأمور وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم الرويني التفتيش الفني بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مصطفى شفيق مدير المدرسة وحسني بركات مدير التعليم الإعدادي.