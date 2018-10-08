علامات ضوئية وإشارات بمحيط أعمال محور الأوتوستراد

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من جهودها وانتشارها الموسع وتعزيز خدماتها أعلى محور الأوتوستراد، تزامنا مع أعمال الإنشاءات بمحيطه، وبدورها قامت الإدارة بوضع العلامات الضوئية والإشارات اللازمة بجانب مراقبة الأعمال بالكاميرات ووضع الطواحين الضوئية اللازمة، لمراقبة حركة الطريق ومنع التكدسات بمحيط الأعمال.

وكانت ‏الشركة المصرية للاتصالات تقدمت بطلب للحصول على تصريح لتنفيذ مشروع تحويل كابلات الألياف الضوئية المتعارضة، مع أعمال تطوير مدخل المقطم من الأوتوستراد وصلاح سالم، وطلب قطع محور الأوتوستراد عند تقاطعه مع مدخل المقطم بمسار 300م وعرض 60سم.



تتم تنفيذ العمل على مرحلتين، المرحلة الأولى قطع محور الأوتوستراد بعرض 35م لمدة ليلة واحدة من الساعة 12،05 ليلا للساعة 6:00 صباحا للاتجاهين، معا، على أن يتم العمل بغلق نصف اتجاه وليس كلى لمحور الأوتوستراد، واتباع التعليمات العامة الواردة بالتصريح مع عدم البدء في المرحلة الثانية، إلا بعد الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله.