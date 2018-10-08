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ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي أمام الاتحاد

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:59 ص
ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي أمام الاتحاد
الأهلي والاتحاد
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الفجر الرياضي
 

يتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة بعد الوصول للجولة العاشرة متفوقًا بفارق الأهداف على نادي الإنتاج الحربي.

 

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري متفوقًا بفارق نقطة على بيراميدز صاحب المركز الثالث.

 

ترتيب الدوري المصري يشهد تقدم سموحة

 

أما سموحة فيقبع في المركز الرابع برصيد 16 نقطة خلف بيراميز بفارق الأهداف ومتفوقًا على مصر المقاصة بفارق نقطتين صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

 


بينما يحتل النادي الأهلي المركز التاسع برصيد 11 نقطة بعد خسارته من الاتحاد السكندري 4-3 وله 4 مباريات مؤجلة.


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ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي أمام الاتحاد
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