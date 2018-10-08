جوارديولا يتحدث عن ركلة رياض محرز الضائعة

أقر مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بأن فريقه آثر تهدئة إيقاع اللعب للحد من قوة ليفربول الهجومية، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزي أمس الأحد.





وقال المدرب الإسباني: "لو لعبت مباراة مفتوحة في آنفيلد، لكن يكون لديك أي فرصة.. تحكمنا في المباراة عبر رياض (محرز) وبرناندو (سيلفا)، وهما اللاعبان اللذان يستطيعان توفير هذه التمريرة الإضافية".





وتابع المدرب الإسباني: "ليفربول أفضل فريق في العالم في هذه التحولات من الدفاع للهجوم.. في هذا الموقف هم أفضل منا كثيراً.. أشعر بارتياح تجاه الأداء.. لم يسددوا أي كرة على المرمى.. في آنفيلد هذا أمر صعب للغاية".





ودافع جوارديولا عن محرز الذي أضاع فرصة كبيرة للفوز بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعدما سدد فوق العارضة، وقال مدرب سيتي: "يمتلك الشجاعة لتسديد ركلة الجزاء.. في التدريبات يسدد ركلات جزاء مثالية وهذا يحدث في بعض الأحيان".