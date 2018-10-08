ضبط 29 تاجر مخدرات في الجيزة





وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.





وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المخدرات ضبط 30 متهم "29 اتجار، 1 تعاطي" بحوزتهم 11 كيلو و350 جرام حشيش، 13 جرام هيروين، 150 جرام الأيس، أقراص 753، 2022 جرام الاستروكس، في مجال قضايا الأسلحة النارية ضبط 1 متهم، 1 دفاع بحوزته 1 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 م.





وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.



واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.