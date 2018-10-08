تعزيزات بالإقليمي وأعطال وكثافات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

عززت اﻹدارة العامة للمرور، من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمي، لمتابعة سير النقل وعمليات تأمين الطريق من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار، لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة، والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق.

كما يشهد الطريق الدائري، تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي القرار بكل حزم.

وتهيب إدارة المرور بقائدي السيارات، الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، وبقواعد وآداب المرور وإرشادات ارتياد الطرق.

كما ظهرت كثافات مرورية بشارع الثورة في مصر الجديدة، بسبب إجراء أعمال إصلاحات و تطوير، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بطريقي السويس الصحراوي و مطلع الدائري، وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة المرور.

رصدت المتابعات اﻷمنية لرجال المرور ، ظهور كثافات مرورية مرتفعة بطريقي السويس و الدائري، بسبب أعمال تطوير وتوسعة بشارع الثورة، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات.

وظهرت كثافات مرورية داخل نفق القطامية بسبب تعطل سيارة نقل تحمل زجاجات مياه، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من محمد زكي حتى العين السخنة، انتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في نفق القطامية بسيارة معطلة تسبب في كثافات مرورية، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

ظهرت كثافات مرورية بمدخل كوبري قصر النيل بسبب أتوبيس معطل أعلى الطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من الجزيرة حتى وسط المدينة، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى كوبرى قصر النيل بأتوبيس معطل تسبب فى كثافات مرورية وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .