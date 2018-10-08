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جون سينا يشارك في بطولة فيلم مصري

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:55 ص
جون سينا يشارك في بطولة فيلم مصري
جون سينا
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الفجر الفنى
 

 يستعد فريق عمل فيلم "التجربة المكسيكية" لاستقبال النجم العالمي جون سينا في مصر نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يخوض جون سينا دور البطولة في العمل، على أن يصور مشاهده في القاهرة لفترة 11 يوم ويتوجه بعدها إلى المكسيك لتصوير المشاهد المُتفق إنجازها هناك.

ويشارك في فيلم "التجربة المكسيكية" إلى جانب جون سينا، 7 نجوم  لم يتم حتى الآن الكشف عن أسمائهم والعمل من تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، إخراج حسن السيد وإنتاج حسين القلا.

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