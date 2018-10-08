سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-10-2018 في قنا
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:56 صبسام عبدالحميد
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الإثنين، في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.75 جنيهات للشراء، و4.77 جنيهات للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.56 جنيها للشراء، و59.04 جنيها للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيها للشراء، و4.81 جنيها للبيع، طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي.
وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.56 جنيها للشراء، و59.04 جنيها للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيها للشراء، و4.81 جنيها للبيع، طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي.