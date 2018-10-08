التلفزيون الإسرائيلي: سقوط بالون حارق في مستوطنة بالقدس



ووفقا للتلفزيون الاسرائيلي: "إن فلسطينيين أطلقوا البالون وتم استدعاء الشرطة إلى ساحة المنزل وجرى التحقيق في الحادث."



ودعت شرطة الاحتلال المستوطنين الى توخي الحذر "عندما يتعلق الأمر بهذه الأشياء المشبوهة، والتي قد تحتوي على متفجرات أو مواد حارقة قد تعرض السلامة العامة للخطر".



اعلنت مصادر إسرائيلية ان بالونا حارقا سقط، صباح اليوم، في فناء منزل في مستوطنة "جفعات زئيف" دون إصابات.