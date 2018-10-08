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التلفزيون الإسرائيلي: سقوط بالون حارق في مستوطنة بالقدس

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:54 ص
التلفزيون الإسرائيلي: سقوط بالون حارق في مستوطنة بالقدس
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رحاب منيعم
 
اعلنت مصادر إسرائيلية ان بالونا حارقا سقط، صباح اليوم، في فناء منزل في مستوطنة "جفعات زئيف" دون إصابات.

ووفقا للتلفزيون الاسرائيلي: "إن فلسطينيين أطلقوا البالون وتم استدعاء الشرطة إلى ساحة المنزل وجرى التحقيق في الحادث."

ودعت شرطة الاحتلال المستوطنين الى توخي الحذر "عندما يتعلق الأمر بهذه الأشياء المشبوهة، والتي قد تحتوي على متفجرات أو مواد حارقة قد تعرض السلامة العامة للخطر".
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