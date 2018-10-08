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تحسن أداء 34% من المدارس الخاصة في أبوظبي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:48 ص
تحسن أداء 34% من المدارس الخاصة في أبوظبي
المدارس الخاصة
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وكالات
 

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن نتائج السنة الأولى من الدورة الخامسة لبرنامج "ارتقاء" لتقييم أداء المدارس الخاصة في الإمارة، والذي تم خلاله تقييم 104 مدرسة، حيث أظهر تحسناً في أداء 34% منها مقارنة بنتائج نفس المدارس أثناء دورة التقييم السابقة.

 

يذكر أن برنامج "ارتقاء" صمم  لتقييم اداء المدارس ليكون مصدر مهم لقادة المدارس، حيث يتم تقديم توصيات للتحسين بهدف مساعدة المدارس في تطوير خطط تحسين الأداء الفعَّالة وذلك ضمن تقرير التقييم الذي يتم تقديمه للمدرسة بعد انتهاء عملية التقييم والذي يتضمن شرح مفصل عن جوانب القوه وتلك التي تحتاج إلى تحسين.

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