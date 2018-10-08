انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الثانية من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل التي تعقد تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتستمر يومين بمركز أبوظبي الوطني للمعارض وذلك تحت شعار "قادة اليوم يلتقون بقادة الغد".

وحضر فعاليات الدورة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، ووزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ووزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي مريم بنت محمد بن سعيد حارب المهيري ووزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، ووزير دولة للذكاء الإصطناعي عمر بن سلطان العلماء.

وتشهد دورة هذا العام عقد أكثر من 300 جلسة تفاعلية بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وتستضيف عدداً كبيراً من أكثر الشخصيات إلهاماً في الدولة للتفاعل المباشر مع طلبة الإمارات الذين يتيح لهم المجلس فرصة الالتقاء والتواصل المباشر مع قادة الثقافة والمجتمع والتكنولوجيا في دولة الإمارات.