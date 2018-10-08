فيرير يعلن موعد اعتزاله بعد تتويجه ببطولة مونتيري

توج الإسباني دافيد فيرير، بلقب بطولة مونتيري المفتوحة للتنس في المكسيك، إثر تفوقه في المباراة النهائية، اليوم الأحد، على الكرواتي إيفو كارلوفيتش، بمجموعتين دون رد.





واحتاج المصنف الـ147 عالميا، إلى ساعة و8 دقائق، من أجل حسم اللقاء، لصالحه بنتيجة 6-3 و6-4.





وافتتح صاحب الـ36 عاما، باكورة بطولاته هذا الموسم، وهو اللقب الـ28 في مسيرته الاحترافية.





وقال فيرير، في تصريحات مباشرة من الملعب عقب اللقاء: "لقد عشت لحظات رائعة في المكسيك، وأشكر الجماهير على دعمها. سأنهي مسيرتي العام المقبل، ولا أعلم إن كنت سأعود، ولكن ستظل مونتيري خالدة في ذاكرتي".





وسيسدل اللاعب الإسباني الستار على مسيرته مع الكرة الصفراء العام المقبل، بجولة سيشارك من خلالها في بطولات أوكلاند وبوينوس آيرس وأكابولكو وبرشلونة ومدريد.



