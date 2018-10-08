ريال مدريد يحسم مصير "لوبيتيجي" خلال ساعات

يحسم نادي ريال مدريد الإسباني، مصير مدربه جولين لوبيتيجي، اليوم الإثنين، سواء بالبقاء مع الفريق الملكي، أو الرحيل، بعد تدهور النتائج، خلال الفترة الماضية.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النادي الملكي سيتخذ قرارًا في وقت لاحق، من اليوم الإثنين، بشأن استمرار أو رحيل المدرب جولين لوبيتيجي، بعد تدهور نتائج ريال مدريد في الليجا.





وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد في ظل احتلاله للمركز الرابع الآن، بعد مرور 8 جولات، فإنه لم يحتل هذا المركز، منذ موسم 2012-2013 مع مدربه السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو.





وأردفت الصحيفة، أن الملكي مع مورينيو حصل أيضًا على 14 نقطة، إلا أنه مع البرتغالي، كان قد سجل 16 هدفًا، أكثر بفارق 4 أهداف من الموسم الحالي، بينما استقبل 7 أهداف أيضًا في الموسمين.



